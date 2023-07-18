Известная телеведущая попросила разрешения материться в эфире

Известная британская телеведущая Мелани Сайкс предположила, что страдает от синдрома Туретта, и попросила разрешения материться в эфире. Об этом пишет The Sun.

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52-летняя ведущая радио и телевидения в эфире подкаста Алена Карра Life’s A Beach призналась, что ей трудно сдерживаться от бранных слов.

«Я постараюсь этого не делать. Но я только что обнаружила, что у меня болезнь Туретта», — заявила она.

Сайкс добавила, что в 2021 году ей поставили диагноз аутизм. По ее словам, знание о заболевании помогло ей понять, что с ней происходило всю жизнь.

После эфира ведущая написала в Twitter, что врачи не подтвердили у нее наличие синдрома Туретта — расстройства нервной системы, при котором возникают неконтролируемые двигательные и голосовые тики. Выводы относительно своего состояния она сделала на основе собственных исследований и наблюдений.