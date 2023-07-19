Сябитова найдет Коке мужа в новом проекте «Пятницы!»: подробности

Судя по всему, строчки из песни Клавы Коки «Не зови меня зая, зови меня замуж» были пророческими. Cтало известно, что в конце августа телеканал «Пятница!» запустит новое реалити «Сердце Клавы». В нем певица будет искать своего принца на белом коне, а помогать ей в этом будут главная сваха страны Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов. С такой командой поход под венец Клаве обеспечен (по крайней мере, она сама в это верит)!