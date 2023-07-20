"Я точно подберу ей пару, обещаю!": Роза Сябитова рассказала об участии в новом проекте
Роза Сябитова появится в шоу "Сердце Клавы", в котором будет помогать известной российской певице найти свою любовь. Об этом сообщает портал "7Дней".
Компанию Сябитовой составит комик и блогер Роман Каграманов. По словам телеведущей, она справится с поставленной задачей и выдаст Клаву Коку замуж.
"Вообще влюбить человека – чисто технический вопрос. Существуют определенные законы и правила сватовства, я 13 книг на эту тему написала. Хотелось бы в идеале закончить наш проект помолвкой, и это возможно. Я точно подберу ей пару, обещаю!" – поделилась своими мыслями сваха.
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