"Вообще влюбить человека – чисто технический вопрос. Существуют определенные законы и правила сватовства, я 13 книг на эту тему написала. Хотелось бы в идеале закончить наш проект помолвкой, и это возможно. Я точно подберу ей пару, обещаю!" – поделилась своими мыслями сваха.