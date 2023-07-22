Батрутдинов сделал неожиданное предложение участнице «Выжить в Дубае»

Телеведущий и шоумен Тимур Батрутдинов в новом выпуске проекта «Выжить в Дубае» сделал неожиданное предложение участнице народной команды Ангелине Татарченковой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Все произошло, когда комик пригласил девушку на прогулку на яхте. Во время разговора он сказал ей, что видит в ней не просто девушку, а мать своих детей. Батрутдинов рассказал, что ему давно советовали искать себе жены не в столице.

— Мне часто говорили: «Батр, не там ты жену ищешь. В Москве одни хищницы. Езжай куда-нибудь в деревню, найди нормальную, простую, не испорченную». А тут в Дубае я встречаю такую девушку. Я внутренне очень счастлив, что она оказалась здесь, — цитирует слова шоумена РИА Новости.