Тимур Батрутдинов сделал неожиданное предложение участнице «Выжить в Дубае»
Телеведущий и шоумен Тимур Батрутдинов в новом выпуске проекта «Выжить в Дубае» сделал неожиданное предложение участнице народной команды Ангелине Татарченковой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Все произошло, когда комик пригласил девушку на прогулку на яхте. Во время разговора он сказал ей, что видит в ней не просто девушку, а мать своих детей. Батрутдинов рассказал, что ему давно советовали искать себе жены не в столице.
— Мне часто говорили: «Батр, не там ты жену ищешь. В Москве одни хищницы. Езжай куда-нибудь в деревню, найди нормальную, простую, не испорченную». А тут в Дубае я встречаю такую девушку. Я внутренне очень счастлив, что она оказалась здесь, — цитирует слова шоумена РИА Новости.
17 ноября 2022 года Батрутдинов делился планами на будущее. Он говорил, что хотел бы стать многодетным отцом, несмотря на то, что уже тогда шоумену было 44 года.