Россияне заинтересовались мистическими телешоу

Россияне стали чаще смотреть мистические телешоу — спрос на подобные передачи на российском телевидении в первом полугодии 2023 года вырос на 34 процента. Об этом «Коммерсантъ».

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В частности, на канале ТНТ утверждают, ссылаясь на данные Mediascope, что доля зрителей шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в возрастной категории от 14 до 44 лет в первом полугодии выросла до 17,4 процента, что на три-четыре процента выше показателей предыдущих трех лет. Представители канала ТВ-3 отметили, что флагманские проекты «Слепая» и «Гадалка» находятся «на пике востребованности», и эта тенденция остается стабильной.