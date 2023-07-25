Блогерша побывала на съемочной площадке популярного телешоу и показала закулисье

Британская блогерша Эби Кларк побывала на съемочной площадке популярного реалити-шоу Love Island и показала закулисье проекта. В ролике, опубликованном в соцсети TikTok, она запечатлела места, которые скрыты от зрителей.

Кларк рассказала, что в доме, где живут герои Love Island, есть две комнаты, где записывают их комментарии. Причем у обеих комнат вместо потолка установлены звукоизоляционные панели. Также блогерша обратила внимание на то, что в декоративные камни рядом с домом встроены микрофоны, которые записывают речь участников передачи, когда те находятся на улице.

Помимо этого, она показала прачечную и комнату, из которой охрана наблюдает за тем, что снимают камеры на площадке.

«Главное, что я заметила, — это то, что в каждый потолок в доме были встроены светодиодные лампы. Я думаю, это нужно для хорошего изображения», — добавила Кларк.