Рейнольдс выпустит новые серии культового "Альфа"

Широко известное шоу 80-х "Альф" будет дополнен новыми сериями-роликами. О планах на своеобразное продолжение ситкома на телеканале Maximum Effort заявил его владелец Райан Рейнольдс .

Канал купил права на шоу "Альф" и планируется, что инопланетянин (ALF - аббревиатура от Alien Life Form) в скором времени вернется на экраны.

Планируется, что это будут короткие рекламные ролики, а первые бренды, которые будет продвигать Альф - Mint Mobile, Ring, HIMS, Fubo и MNTN. Таким образом канал планирует не только заработать на рекламе и развлечь своих зрителей, отметил Рейнольдс в разговоре с THR.