Райан Рейнольдс выпустит новые серии культового "Альфа"
Широко известное шоу 80-х "Альф" будет дополнен новыми сериями-роликами. О планах на своеобразное продолжение ситкома на телеканале Maximum Effort заявил его владелец Райан Рейнольдс.
Канал купил права на шоу "Альф" и планируется, что инопланетянин (ALF - аббревиатура от Alien Life Form) в скором времени вернется на экраны.
Планируется, что это будут короткие рекламные ролики, а первые бренды, которые будет продвигать Альф - Mint Mobile, Ring, HIMS, Fubo и MNTN. Таким образом канал планирует не только заработать на рекламе и развлечь своих зрителей, отметил Рейнольдс в разговоре с THR.