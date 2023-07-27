Звезда «Дома-2» рассказала об одной сложности проекта
Участница популярного реалити-шоу «Дом-2. Новая жизнь» на телеканале «Ю» Елизавета Полыгалова поделилась опасениями, что на проекте ее отношения могут разрушиться. Об одной из сложностей съемок в телестройке она рассказала в интервью «Телепрограмме».
По мнению Полыгаловой, публичность и постоянные съемки могут повлиять на ее отношения с другим участником шоу, Ильей Баженовым.
«Иногда страшно, что "Дом-2" может разрушить отношения. Мы знаем примеры», — рассказала звезда проекта.
Полыгалова добавила, что уже задумывалась о том, чтобы покинуть проект.
«Прямо сейчас мы не планируем уходить, но мысли уже появляются. (...) Надо быть подготовленными, а не оказаться на улице и не понимать, что делать», — добавила она.
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