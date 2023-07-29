Роза Сябитова поделилась кадрами из студии "Давай поженимся"

29 июля телеведущая Роза Сябитова опубликовала в своих социальных сетях видео из студии шоу "Давай поженимся". Съемки проекта официально возобновились.

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В видеоролике Роза Сябитова заходит в знакомую многим студию "Давай поженимся". Телеведущая улыбается, машет, а потом садится на свое рабочее место.

"Всем привет. Вот мое любимое рабочее место. Так что... полетели", — говорит Сябитова в видео.

Соцсети

Свой видеоролик телеведущая в соцсетях подписала:

"Дождались! Мы снова вместе! Снова с Вами! Вы скучали? И чего ждете от нового сезона?"

Подписчики Розы Сябитовой обрадовалась долгожданному возобновлению "Давай поженимся" и с восторгом приняли новость. Комментарии под роликом были следующие:

"В какое время передача будет? Соскучились"

"Поздравляю! Берите меня астрологом"

Однако дата показа новых эпизодов "Давай поженимся" пока все еще остается неизвестной для поклонников шоу.