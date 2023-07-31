Продюсер Иосиф Пригожин заменит Сергея Соседова на шоу "Фактор.BY"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заменит критика Сергея Соседова в кресле наставника шоу «Фактор.BY». Об этом пишет kp.ru.

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В конце прошлого сезона Сергей Соседов заявил, что больше не будет курировать участников музыкального конкурса несмотря на то, что его подопечный завоевал первое место во втором сезоне. По данным издания, предкастинг нового сезона пройдет с 3 по 7 августа.

В конце декабря 2022 года Соседов поругался с другим членом жюри, певицей Ольгой Бузовой прямо в эфире телешоу. Соседов рассказал, что певица безответственно относится к съемкам шоу и не приходит на репетиции. Он раскритиковал слова Бузовой о том, что она «живет проектом».