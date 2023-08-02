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Ведущую выгнали из прямого эфира из-за одного комментария

Ведущая британской радиостанции BBC Radio 1 Чарли Хеджес выгнала из прямого эфира свою соведущую Ариэль Фри. Как сообщает Daily Mail, Хеджес возмутил комментарий коллеги по поводу выбранной ей песни.

Ведущую выгнали из прямого эфира из-за одного комментария
© Lenta.ru

Во время музыкальной трансляции Хеджес включила песню My Barn, My Rules группы HorsegiirL.

«Могу ли я быть с тобой откровенной, Чарли? Я ожидала от тебя большего. Мне не нравится эта песня», — сказала после этого Фри.

В ответ на это Хеджес попросила соведущую удалиться из эфира. «Прости, но я отключу твой микрофон. Это мое шоу, Ариэль. Прояви хоть немного уважения», — заявила она.

Представители BBC Radio 1 добавили, что после случившегося Фри отстранили от работы.

«Хотя мы предпочли бы не комментировать отдельные происшествия, отметим, что у нас есть строгие правила поведения для сотрудников. И к любым нарушениям мы относимся чрезвычайно серьезно», — заверили в компании

Ранее ведущая новостной программы «Взгляд на север» (BBC Look North) Эбби Дьюхерст рассмешила пользователей Twitter, продемонстрировав сбой в работе подсветки в студии. Пользователям показалось забавным, что она сравнила мигающее освещение с клубной атмосферой.