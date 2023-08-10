Премию "Эмми" перенесли впервые с 2001 года

Церемонию вручения премии американской телевизионной академии "Эмми" перенесут из-за забастовок в Голливуде. Об этом сообщает издание Variety.

© Unsplash.com

Трансляция премии должна была вестись 18 сентября. Теперь, по данным издания, 75-я церемония вручения "Эмми" состоится 15 января 2024 года, в 20:00 по восточному времени — 17:00 по тихоокеанскому времени.

Такое решение было принято из-за масштабной забастовки актеров и сценаристов в США.