Премию "Эмми" перенесли впервые с 2001 года
Церемонию вручения премии американской телевизионной академии "Эмми" перенесут из-за забастовок в Голливуде. Об этом сообщает издание Variety.
Трансляция премии должна была вестись 18 сентября. Теперь, по данным издания, 75-я церемония вручения "Эмми" состоится 15 января 2024 года, в 20:00 по восточному времени — 17:00 по тихоокеанскому времени.
Такое решение было принято из-за масштабной забастовки актеров и сценаристов в США.
Отмечается, что перенос случился впервые после теракта 11 сентября 2001 года и начала военной операции США в Афганистане.
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