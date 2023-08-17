Стартуют съемки юбилейного пятого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"

21 августа стартуют съёмки долгожданного юбилейного пятого сезона гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия".

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Участники со всех уголков России и из других стран соберутся в Москве, чтобы проявить себя на сцене шоу и покорить своим талантом публику.

Требования к уровню подготовки исполнителей повысились, и в результате строгого кастинга в пятый сезон из полученных 3000 заявок создателями шоу было отобрано 64.

Подготовка к съёмкам идет полным ходом: конкурсанты репетируют свои песни, приглашённые в шоу суперзвёзды готовят новые образы для своих выступлений.

С трепетом ожидают съёмок и ведущий Николай Басков с главой сотни Сергеем Лазаревым, вся команда создателей шоу и музыкальные эксперты. Особенное волнение у новичков в сотне, ведь они впервые появятся на стене не в обычном сезоне, а – в юбилейном.