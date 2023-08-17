Когда в эфир вернется шоу «Давай поженимся!»

В феврале 2022 года передача «Давай поженимся!» исчезла из сетки телевещания, уступив место политическим и новостным программам. Зрители гадали, увидят ли они еще полюбившееся им шоу. Накануне стало известно, что Лариса Гузеева и Роза Сябитова наконец-то вернутся на телеэкраны.

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Сообщается, что съемки начнутся уже осенью, а первые выпуски выйдут в свет уже в октябре. На данный момент активно проходят кастинги, куда приглашают мужчин и женщин в возрасте от двадцати четырех лет. Изменились также условия – теперь участникам шоу не будут выплачивать гонорары. Кроме того, появились темы, которые категорически запрещено обсуждать. Так, нельзя говорить о политике, запрещенных веществах и нетрадиционных сексуальных отношениях. Об этом пишет Telegram-канал Mash.