Умер "король ток-шоу" Майкл Паркинсон

Ушел из жизни Майкл Паркинсон, британский актер кино и ТВ, продюсер, режиссер, сценарист и прославленный телеведущий.

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Как сообщили СМИ его родные, Паркинсон "мирно отошел в своем доме в окружении семьи" в возрасте 88 лет. Причиной названа непродолжительная болезнь, характер которой не конкретизирован. При этом, согласно Deadline, в 2013-м артист прошел курс лечения от рака.

Паркинсон, признанный "королем ток-шоу", оставался неизменно актуален для британских экранов на протяжении десятков лет. Среди его собеседников в разное время были Мадонна, Элтон Джон, Том Круз, Роберт Де Ниро, масса других.

Майкл Паркинсон родился в 1935 году под Барнсли и карьеру начал в местных изданиях. Перебравшись в Лондон, работал в The Daily Express, в 60-х годах пришел на ТВ - как репортер, позже - ведущим BBC One. Как актер дебютировал в 1971-м. В портфолио - дюжина ролей, включая культовую "Реальную любовь" и самую известную австралийскую "мыльную оперу" "Соседи".