Ани Лорак вернется на телевидение
Певица Ани Лорак заявила о своем возвращении в Россию. Она будет наставницей в популярном телевизионном шоу канала НТВ «Ты супер!».
«Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом», – рассказывает Лорак.
Также членами жюри на проекте будут Люся Чеботина, Игорь Крутой и Алексей Воробьев, передает teleprogramma.pro.
Весной 2022 года певица покинула Россию и залегла на дно. Артистка впервые после своего отъезда официально вернется в РФ.