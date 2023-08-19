Почему Юлий Гусман отказался от КВН
Новый состав судей уже установлен, и Юлия Соломоновича в нем нет... С чем это может быть связано и каким КВН будет без Гусмана?
Песня «Мы начинаем КВН...», неизвестная в природе птица КиВиН, неулыбчивый Александр Масляков в качестве ведущего и, наоборот, смешливый Юлий Гусман - председатель жюри. Вот четыре практически неизменных символа клуба веселых и находчивых, из которых теперь придется вычесть Гусмана.
На съемках «Голосящего КиВиНа» его уже не было. В жюри сидели дирижер и композитор Сергей Жилин, телеведущая Алла Михеева, летчик-космонавт Олег Новицкий, актер Дмитрий Хрусталев и певица Люся Чеботина. На днях стартуют съемки двух спецвыпусков высшей лиги, которые покажут в сентябре. Однако Юлий Соломонович и там «не предусмотрен». Его не будет также на съемках полуфинала осенью и финала зимой...
Гусман переехал вместе с женой в США, где живет в доме своей дочери в Нью-Йорке. Сам он говорит, что перебрался за океан ради лечения: у него была серьезная травма спины, последствия которой все еще дают о себе знать. И в Америке режиссер пытается восстановиться. А потом, конечно же, вернется:
- В Москве куча дел и планов, но нужно подлечиться, чтобы отбросить палку и ходить без нее. Пока занимаюсь физиотерапией.
Юлий Соломонович, по его словам, прекрасно проводит время: много общается с внуками, гуляет, тренируется в бассейне. Про работу тоже не забывает. В том числе про работу в России. Он, например, прилетал на съемки нового многосерийного фильма Андрея Кончаловского про революцию 1905 года, в котором сыграл роль владельца типографии. А вот на съемки КВН к Маслякову летать не собирается. Почему? В Сети пишут, мол, осторожничает. Ведь КВН любят в Кремле. На играх веселых и находчивых не раз присутствовали высокие государственные чины, включая президента. А это в сложившихся обстоятельствах неподходящий фон для человека, чья семья живет за границей.
- На самом деле причины у Гусмана могут быть самые разные, - рассуждает пиар-технолог Вадим Горжанкин. - А может быть, он элементарно устал? Все-таки лет ему немало.
Но не исключено, что причины действительно могут быть имиджевые. Ему больше неполезно ассоциироваться с КВН. Эта очень политизированная передача во всех смыслах. И Юлий Соломонович поступил так, как поступили многие, - дистанцировался. И спасибо, что так. Спасибо, что не делал резких заявлений против России, как некоторые, а занял очень сдержанную позицию. Я считаю, это нормально. Особенно если в США живет его семья. И если у него самого были какие-то планы, связанные с этой страной. У всех ведь были какие-то планы, выстроенные еще до СВО и до критического обострения отношений с Западом... Поэтому вполне логично, что люди решили отойти в сторону от всего, что может эти планы нарушить.
Но остается вопрос: можно ли представить КВН без Гусмана?
- Юлий Гусман — это, конечно, целая эпоха для КВН, - говорит актриса и бывшая кавээнщица («Сборная Пятигорска») Елена Борщева. - Он ведь много лет занимал свое почетное место в жюри, судил нашу команду. И много было всяких шуток и приколов, связанных с ним. Все, кто был на съемках, помнят его длинные речи, которые потом вырезали как раз по причине их объемности... Но что поделать. Уходит эпоха. На смену приходят другие члены жюри. Остается только принимать этот факт и принимать выбор тех людей, которые решили уйти.