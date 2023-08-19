Почему Юлий Гусман отказался от КВН

Новый состав судей уже установлен, и Юлия Соломоновича в нем нет... С чем это может быть связано и каким КВН будет без Гусмана?

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Песня «Мы начинаем КВН...», неизвестная в природе птица КиВиН, неулыбчивый Александр Масляков в качестве ведущего и, наоборот, смешливый Юлий Гусман - председатель жюри. Вот четыре практически неизменных символа клуба веселых и находчивых, из которых теперь придется вычесть Гусмана.

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На съемках «Голосящего КиВиНа» его уже не было. В жюри сидели дирижер и композитор Сергей Жилин, телеведущая Алла Михеева, летчик-космонавт Олег Новицкий, актер Дмитрий Хрусталев и певица Люся Чеботина. На днях стартуют съемки двух спецвыпусков высшей лиги, которые покажут в сентябре. Однако Юлий Соломонович и там «не предусмотрен». Его не будет также на съемках полуфинала осенью и финала зимой...

Гусман переехал вместе с женой в США, где живет в доме своей дочери в Нью-Йорке. Сам он говорит, что перебрался за океан ради лечения: у него была серьезная травма спины, последствия которой все еще дают о себе знать. И в Америке режиссер пытается восстановиться. А потом, конечно же, вернется:

- В Москве куча дел и планов, но нужно подлечиться, чтобы отбросить палку и ходить без нее. Пока занимаюсь физиотерапией.

Юлий Соломонович, по его словам, прекрасно проводит время: много общается с внуками, гуляет, тренируется в бассейне. Про работу тоже не забывает. В том числе про работу в России. Он, например, прилетал на съемки нового многосерийного фильма Андрея Кончаловского про революцию 1905 года, в котором сыграл роль владельца типографии. А вот на съемки КВН к Маслякову летать не собирается. Почему? В Сети пишут, мол, осторожничает. Ведь КВН любят в Кремле. На играх веселых и находчивых не раз присутствовали высокие государственные чины, включая президента. А это в сложившихся обстоятельствах неподходящий фон для человека, чья семья живет за границей.

- На самом деле причины у Гусмана могут быть самые разные, - рассуждает пиар-технолог Вадим Горжанкин. - А может быть, он элементарно устал? Все-таки лет ему немало.

Но не исключено, что причины действительно могут быть имиджевые. Ему больше неполезно ассоциироваться с КВН. Эта очень политизированная передача во всех смыслах. И Юлий Соломонович поступил так, как поступили многие, - дистанцировался. И спасибо, что так. Спасибо, что не делал резких заявлений против России, как некоторые, а занял очень сдержанную позицию. Я считаю, это нормально. Особенно если в США живет его семья. И если у него самого были какие-то планы, связанные с этой страной. У всех ведь были какие-то планы, выстроенные еще до СВО и до критического обострения отношений с Западом... Поэтому вполне логично, что люди решили отойти в сторону от всего, что может эти планы нарушить.

Но остается вопрос: можно ли представить КВН без Гусмана?