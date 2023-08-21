Шоу «Голос» выйдет в абсолютно новом формате

Что-то новенькое для многочисленных фанатов «Голоса». Накануне стало известно, что главное вокальное шоу страны покажут в необычном формате: Первый канал снимает новую версию шоу под названием «Голос. Уже не дети». Об этом пишет ТАСС.
«Голос. Уже не дети» — это формат "Всех звезд" (All Stars). То есть в новых выпусках появятся те, кто уже участвовал в любом из десяти прошедших сезонов детского "Голоса"».
Как ни странно, имена наставников уже рассекречены: ими станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. Вести шоу будет Яна Чурикова.
Ждете?
К слову, в конце мая Super выяснил, что Егор Крид жестоко обманул финалистку шоу «Голос. Дети» Милану Пономаренко — эксклюзивные подробности читайте здесь.