Малахов раскрыл отношение к Ивлеевой
Телеведущий Андрей Малахов признался, что является поклонником блогерши Насти Ивлеевой. Малахов заявил, что является фанатом Ивлеевой с 2016 года.
Телеведущий отметил, что в то время блогерша еще снимала вайны и была гостьей его программы, где "скромно сидела в первых рядах".
По словам звезды, сейчас в это верится с трудом. "Мы познакомились с Настей во времена, когда главным инфоповодом был спиннер, а из каждого утюга было слышно слово "хайп", - заявил телеведущий.
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