Стартует седьмой сезон телеконкурса "Ты супер!"

"Почти все участники прошлых сезонов оставили тот или иной след в моем сердце. Сотни талантливых юных артистов из шести сезонов нашего шоу обрели неоценимый опыт, получили любовь и признание миллионов телезрителей. В новом сезоне я был бы рад увидеть и еще раз послушать Денберела Ооржака, Ивана Масленникова, Настю Нагорнову и других одаренных ребят. Настоящее творчество и яркий талант всегда вызывают у меня восхищение и удивление. А когда этими качествами обладает ребенок, то и подавно. И если из этих мальчиков и девочек вырастает настоящий артист, то радости моей нет предела. За все эти годы проект "Ты супер!" обрел огромную аудиторию поклонников. Дети получили восхищение зрителей, популярность, их приглашают на телевидение, концерты, у многих сбылись самые сокровенные мечты. И мне кажется, что этот шаг навстречу детской мечте и есть тот путь, по которому проект "Ты супер!" должен идти вперед с гордо поднятой головой", - говорит Игорь Крутой.