Стартует седьмой сезон телеконкурса "Ты супер!"
3 сентября в 20:20 в эфире телеканала НТВ состоится премьера суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер!". В нем примут участие 50 талантливых детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях, в возрасте от 7 до 18 лет.
Важное отличие суперсезона в том, что в нем за звание самого-самого сразятся не только 20 новых конкурсантов, но и 30 участников из прошлых сезонов. Традиционно география проекта обширна: она охватывает более чем 20 регионов России, Беларусь, Молдавию и Казахстан.
Оценивать участников, наставлять, поддерживать, давать советы будет жюри. В этом году в нем - народный артист России, композитор Игорь Крутой, актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьев и другие.
Игорь Крутой является бессменным членом жюри детского "Ты супер!" начиная со второго сезона проекта. Зрителям и, в первую очередь, участникам конкурса Крутой запомнился не только строгими решениями, но и добрыми поступками - в каждом сезоне маэстро помогал ребятам делать шаги на большой сцене.
"Почти все участники прошлых сезонов оставили тот или иной след в моем сердце. Сотни талантливых юных артистов из шести сезонов нашего шоу обрели неоценимый опыт, получили любовь и признание миллионов телезрителей. В новом сезоне я был бы рад увидеть и еще раз послушать Денберела Ооржака, Ивана Масленникова, Настю Нагорнову и других одаренных ребят. Настоящее творчество и яркий талант всегда вызывают у меня восхищение и удивление. А когда этими качествами обладает ребенок, то и подавно. И если из этих мальчиков и девочек вырастает настоящий артист, то радости моей нет предела. За все эти годы проект "Ты супер!" обрел огромную аудиторию поклонников. Дети получили восхищение зрителей, популярность, их приглашают на телевидение, концерты, у многих сбылись самые сокровенные мечты. И мне кажется, что этот шаг навстречу детской мечте и есть тот путь, по которому проект "Ты супер!" должен идти вперед с гордо поднятой головой", - говорит Игорь Крутой.
Ведущие "Ты супер!", как и прежде, Вадим Такменев и Анастасия Пак.