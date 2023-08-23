Авербух рассказал, стоит ли ждать новый сезон «Ледникового периода»

Фигурист и организатор ледовых шоу Илья Авербух ответил на волнующий многих вопрос о том, стоит ли ждать нового сезона проекта «Ледниковый период» в обозримом будущем. Комментарий прозвучал несколько месяцев спустя после завершения финала.

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Как следует из слов Авербуха, поклонникам пока остается только надеяться и ждать.

«Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно», - сказал он корреспондентам издания Teleprogramma.pro.

Напомним, что победителями последнего на данный момент сезона стали актриса Елизавета Арзамасова (жена Авербуха) и фигурист Никита Кацалапов. Проект омрачили новости о тяжелом заболевании Романа Костомарова, который в течение нескольких месяцев находился на волосок от смерти (предположительно из-за инфекции) и частично лишился конечностей.