Авербух рассказал, стоит ли ждать новый сезон «Ледникового периода»

Илья Авербух рассказал, стоит ли ждать нового сезона шоу «Ледниковый период» в ближайшем будущем
Фигурист и организатор ледовых шоу Илья Авербух ответил на волнующий многих вопрос о том, стоит ли ждать нового сезона проекта «Ледниковый период» в обозримом будущем. Комментарий прозвучал несколько месяцев спустя после завершения финала.
Как следует из слов Авербуха, поклонникам пока остается только надеяться и ждать.
«Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно», - сказал он корреспондентам издания Teleprogramma.pro.
Напомним, что победителями последнего на данный момент сезона стали актриса Елизавета Арзамасова (жена Авербуха) и фигурист Никита Кацалапов. Проект омрачили новости о тяжелом заболевании Романа Костомарова, который в течение нескольких месяцев находился на волосок от смерти (предположительно из-за инфекции) и частично лишился конечностей.
К слову, зато у некоторых зрителей Первого канала есть утешительный приз: в эфир возвращается передача о брачных поисках «Давай поженимся!». Впрочем, многие и преждевременно обрадовались было тому, что данная передача обещала долго жить.