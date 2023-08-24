Первый выпуск тревел-шоу «Поехали!» посвятят Анапе и Геленджику

В субботу, 26 августа, на Первом канале выйдет в эфир новый сезон шоу «Поехали!». В программе ведущие Мария Осадник и Евгений Покровской, отправившиеся в путешествие на автомобиле, рассказжут об отдыхе на популярных российских курортах – Анапе и Геленджике.

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- Курорты Краснодарского края не нуждаются в особом представлении. Очень постарались передать нашим дорогим телезрителям Первого канала все самое интересное, что мы встретили, ощутили и попробовали на гостеприимном черноморском побережье,- поделилась автор и ведущая тревел-шоу Осадник.

В результате зрители увидят, можно ли заниматься йогой на пляже, организовать красивую фотосессию в Джемете. А также узнают, где ловить мидий и устриц и как попасть на Лысую гору, чтобы полюбоваться пейзажами.