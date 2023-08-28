Названа дата премьеры шоу "Лига городов"

"Для меня самым интересным стал контраст зрительской реакции на прогонах (это полноценные репетиции с полным залом) и на самих съемках. Те, кто "разрывал" без камер, во время записи мог вообще не понравиться зрителю или наставникам и наоборот. Наставники очень непредсказуемы, и в этом их прелесть! Но атмосфера оставалась неизменной - невероятный позитив, неподдельная радость и, само собой, жажда наживы! Речь ведь идет о 10 миллионах! Шоу получилось ярким и, уверен, станет настоящим событием нового телевизионного сезона" - рассказал Тимур Родригез.