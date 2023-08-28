Названа дата премьеры шоу "Лига городов"
Новое юмористическое шоу "Лига городов", в котором команды комиков со всей страны будут соревноваться между собой за приз в 10 миллионов рублей, выйдет в эфир 17 сентября.
"Лига городов" - совместный проект телеканала ТНТ и компании АМиК. Ведущий проекта - Тимур Родригез. Кресла наставников займут Сергей Светлаков, Марина Кравец, Артем Калайджян и Алексей Щербаков. Первый пул программ уже отснят. Совсем скоро зрители увидят первые выпуски, в которых наставники будут отбирать команды для дальнейшей работы.
В кастингах в "Лигу городов" приняли участие 273 команды, а это более 2 200 человек из 73 городов России, Беларуси и Казахстана. В первый этап были отобраны 62 команды. В ходе отборочных выступлений в следующий этап прошла 31 команда. Марина Кравец, Артем Калайджян и Алексей Щербаков выбрали по восемь команд, Сергей Светлаков отдал предпочтение семи коллективам. Зрителей ждут сюрпризы, включая неожиданные решения наставников.
После первого отборочного тура участников "Лиги городов" ждут баттлы. Сначала команды каждого наставника будут соревноваться между собой, пока не останется один лучший коллектив. После этого четверка сильнейших сразится друг против друга в битве за главный приз проекта - 10 миллионов рублей.
"Для меня самым интересным стал контраст зрительской реакции на прогонах (это полноценные репетиции с полным залом) и на самих съемках. Те, кто "разрывал" без камер, во время записи мог вообще не понравиться зрителю или наставникам и наоборот. Наставники очень непредсказуемы, и в этом их прелесть! Но атмосфера оставалась неизменной - невероятный позитив, неподдельная радость и, само собой, жажда наживы! Речь ведь идет о 10 миллионах! Шоу получилось ярким и, уверен, станет настоящим событием нового телевизионного сезона" - рассказал Тимур Родригез.