Ведущая новостей получила предложение выйти замуж в прямом эфире

В штате Теннесси, США, репортер телеканала Local 3 Райли Нагель сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, ведущей Корнелии Николсон в прямом эфире. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на фрагмент эфира, который был опубликован в TikTok-аккаунте Николсон.

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В опубликованном ролике можно увидеть, как Николсон зачитывает текст с телесуфлера. «Прямо сейчас у нас есть история о двух журналистах, которые по счастливой случайности нашли свою любовь в одной и той же отрасли. Журналист Local 3 Райли Нагель присоединяется к нам в студии со специальным репортажем», — говорит она.

После этого репортер появляется в студии с цветами, встает на одно колено и спрашивает у ведущей, выйдет ли она за него замуж. Николсон отвечает ему согласием.