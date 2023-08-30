В Сургуте стартовали съемки телепроекта «Свадьба на миллион»

Пары из Сургута приняли участие в съемках первого регионального телепроекта «Свадьба на миллион». Об этом URA.RU сообщил участник Максим Соколов.

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Съемки телепроекта в Сургуте инициировали местные свадебные агенты при поддержке продюсерского медиацентра «Красная лодка». Премьеру «Свадьбы на миллион» покажут в эфире телеканала «Югра» 30 сентября.

«Мы планировали сыграть свадьбу в этом году, а когда узнали про проект, решили совместить приятное с полезным. Наша мечта на двоих — быть счастливой семьей и развивать общее дело», — рассказал Максим.