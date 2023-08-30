В Сургуте стартовали съемки телепроекта «Свадьба на миллион»
Пары из Сургута приняли участие в съемках первого регионального телепроекта «Свадьба на миллион». Об этом URA.RU сообщил участник Максим Соколов.
Съемки телепроекта в Сургуте инициировали местные свадебные агенты при поддержке продюсерского медиацентра «Красная лодка». Премьеру «Свадьбы на миллион» покажут в эфире телеканала «Югра» 30 сентября.
«Мы планировали сыграть свадьбу в этом году, а когда узнали про проект, решили совместить приятное с полезным. Наша мечта на двоих — быть счастливой семьей и развивать общее дело», — рассказал Максим.
Пять пар посоревнуются за главный денежный приз в размере одного миллиона рублей. Финалистам проекта предстоит преодолеть различные испытания творческого характера. Победившей в конкурсе паре организуют роскошную свадьбу, которую покажут на телевидение.