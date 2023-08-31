Стартовали съемки пятого сезона шоу «Ну-ка все вместе!»

Стартовали съемки пятого, юбилейного сезона народного шоу «Ну-ка все вместе!» с неизменным ведущим Николаем Басковым, сообщает пресс-служба телеканала «Россия». Условия в проекте остаются прежними – в жюри сотня людей, среди которых известные личности и музыкальные эксперты, и чем больше из них отдадут свой голос участнику – тем выше его шансы на победу.

© Кадр из шоу «Ну-ка все вместе!»

Возглавляет сотню судей Сергей Лазарев, который уже в предвкушении новых эмоций.

В новых выпусках требования к участникам повысились, в результате строгого кастинга в пятый сезон было отобрано всего 64 конкурсанта, при том, что поступило 3000 заявок. Участники со всех уголков России и за ее пределами соберутся в Москве, чтобы проявить себя на сцене шоу и покорить своим талантом всю страну.