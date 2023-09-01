Популярный комик объяснил, почему ушел с телевидения

Идрак Мирзализаде участвовал в шоу "Открытый микрофон", "Stand Up", "Разгоны" и других развлекательных проектах, однако в итоге решил уйти с телевидения. В интервью проекту "Прослушка" комик рассказал, почему принял такое решение.

© Кадр из шоу "Прослушка"

По словам Идрака, его первые выступления вызывали интерес у зрителей, однако в дальнейшем он не смог бы поддерживать его: артистку пришлось бы возвращаться к отправной точке. Помимо этого, на телевидении есть определенные рамки, которые ограничивали Мирзализаде.

"Например, в "Stand Up" на ТНТ ты должен сдать 10-минутный монолог, который должен включать в себя шутку, смех, аплодисменты, шутку, смех, аплодисменты...".