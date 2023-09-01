Ведущий шоу на российском ТВ итальянец рассказал об изучении русского языка

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ, итальянец Федерико Арнальди рассказал об изучении русского языка. Его комментарии опубликовало «Вокруг ТВ».

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Арнальди говорит на шести иностранных языках, включая русский.

«Русский я выучил, просто живя и общаясь с людьми. И учу до сих пор», — заявил ведущий.

Федерико Арнальди родился и получил образование в Италии. Ведущий Россию в 2011 году, чтобы отметить в стране новогодние праздники со своей девушкой-россиянкой. После этого он стал интересоваться Россией и спустя какое-то время окончательно переехал в страну.

На российском телевидении Арнальди впервые появился в 2018 году в лайфстайл-шоу «Мальцева» на НТВ. Впоследствии снялся в проектах «Модный приговор» и «Давай поженимся!» на Первом канале. В 2019 году Арнальди стал вторым ведущим в программе «Поедем, поедим!».