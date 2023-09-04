На ТНТ могут появиться виртуальные ведущие

На телеканале ТНТ могут появиться виртуальные ведущие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Александра Жарова.
Жаров пообещал, что телеканал будет обновляться в соответствии с современными технологическими трендами.
"Возможно, появятся виртуальные ведущие - Павлу Воле это не грозит, но его аватар мы все же сделаем", - сказал он.
Через пять лет, прогнозирует Жаров, ТНТ будет лидирующим развлекательным каналом на российском телевидении со множеством оригинальных шоу и сериалов собственного производства.
Накануне юморист Павел Воля провел открытые съемки своего проекта "Шоу Воли" в московском парке "Зарядье". Мероприятие состоялось 31 августа в рамках Московского урбанистического форума. Посмотреть на съемки мог любой желающий. Зрители увидели привычную гостиную Воли, куда он обычно приглашает своих гостей в "Шоу Воли". Создатели проекта воссоздали копию студии в парке.