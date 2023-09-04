На ТНТ могут появиться виртуальные ведущие

На телеканале ТНТ могут появиться виртуальные ведущие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Александра Жарова.

© Газета.Ru

Жаров пообещал, что телеканал будет обновляться в соответствии с современными технологическими трендами.

"Возможно, появятся виртуальные ведущие - Павлу Воле это не грозит, но его аватар мы все же сделаем", - сказал он.

Через пять лет, прогнозирует Жаров, ТНТ будет лидирующим развлекательным каналом на российском телевидении со множеством оригинальных шоу и сериалов собственного производства.