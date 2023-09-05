Дмитрий Шепелев станет ведущим шоу про животных

"За последние две недели я погладил больше животных, чем за всю жизнь. Козы ели на мне футболку, овчарки грызли руку, конь навалил в студии огромную кучу, а какаду спал у меня под мышкой. Я счастлив! Приготовьтесь к мимими", - написал Шепелев.

Фанаты телеведущего поддержали его в комментариях и добавили, что он хорошо подходит на роль ведущего передачи про животных.

"Эта программа вам очень идет. Вы в ней раскрываетесь по другому"; "Здорово! Хочу к вам на передачу"; "Будем смотреть обязательно"; "Дмитрий просто создан для публичного пространства, смотрю и слушаю с удовольствием"; "Ну и прекрасно! Полагаю, что будет очень интересно", - написали поклонники.