Популярный комик раскрыл отношение к мату в юморе
Популярный комик, резидент шоу Comedy Club Демис Карибидис раскрыл отношение к мату в юморе. В интервью актрисе Юлии Меньшовой, доступном на YouTube, он также рассказал, что участникам проекта не запрещается использовать нецензурную лексику.
«У меня нет мата в номерах никакого, все чисто», — отметил Карибидис.
При этом резидент Comedy Club подчеркнул, что участникам проекта не запрещается использовать мат в выступлениях.
По мнению комика, мат начал терять свою ценность как усилитель шуток.
«Не красит это юмор, не усиливает он юмор», — заключил Карибидис, говоря о нецензурной лексике в юморе.
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