Стал известен победитель шоу «Выжить в Дубае»
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев стал победителем проекта «Выжить в Дубае» и получил главный приз 10 миллионов рублей. Спортсмен поделился впечатлениями в студии «Шоу Воли» на ТНТ.
Ведущий программы Павел Воля не упустил возможности подшутить над тезкой.
— 10 миллионов рублей досталось победителю, то есть тебе. Я покопался и выяснил, что во времена твоей футбольной карьеры твоя зарплата составляла 15 миллионов рублей в месяц. Зачем тебе эти гроши? — спросил Воля.
В свою очередь Мамаев ответил, что эти средства пойдут на благотворительность. При этом будут рассматриваться не только фонды, но и другие варианты.
Проект «Выжить в Дубае» состоял из 12 выпусков, в каждом из которых участники соревновались за право жить в роскошных условиях. Проигравшая команда отправлялась выживать в пустыне, а победители — в роскошный отель Дубая.
Один из участников телеведущий Тимур Батрутдинов во врем июльского выпуска шоу сделал неожиданное предложение участнице народной команды Ангелине Татарченковой. Все произошло, когда комик пригласил девушку на прогулку на яхте. Во время разговора он сказал ей, что видит в ней не просто девушку, а мать своих детей.