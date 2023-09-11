Стал известен победитель шоу «Выжить в Дубае»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев стал победителем проекта «Выжить в Дубае» и получил главный приз 10 миллионов рублей. Спортсмен поделился впечатлениями в студии «Шоу Воли» на ТНТ.

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Ведущий программы Павел Воля не упустил возможности подшутить над тезкой.

— 10 миллионов рублей досталось победителю, то есть тебе. Я покопался и выяснил, что во времена твоей футбольной карьеры твоя зарплата составляла 15 миллионов рублей в месяц. Зачем тебе эти гроши? — спросил Воля.

В свою очередь Мамаев ответил, что эти средства пойдут на благотворительность. При этом будут рассматриваться не только фонды, но и другие варианты.

Проект «Выжить в Дубае» состоял из 12 выпусков, в каждом из которых участники соревновались за право жить в роскошных условиях. Проигравшая команда отправлялась выживать в пустыне, а победители — в роскошный отель Дубая.