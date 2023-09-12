Дмитрий Колдун раскрыл изнанку отношений участников "Фабрики звезд"

"Все были картинно-показательно рады друг друга видеть, все, как обычно. Обменялись поцелуями, но некоторые даже целоваться в щечку не захотели. Сказали "ой, нет-нет, я только выздоровел/-а". В общем, никакого панибратства, единения не вышло", – рассказал артист.