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Победитель "Фабрики звезд" Дмитрий Колдун раскрыл изнанку отношений участников шоу

Победитель шестого сезона музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд", белорусский певец Дмитрий Колдун признался ведущему "МузLoft" Станиславу Ярушину, что не поддерживает связь с бывшими участниками проекта.

Дмитрий Колдун раскрыл изнанку отношений участников "Фабрики звезд"
© Кадр из шоу "МузLoft"

Недавно "Фабрике звезд" исполнилось 20 лет. В честь памятной даты имеющие непосредственное отношение к шоу артисты встретились, однако, по словам артиста, общение между ними нельзя назвать искренним.

Почему "Фабрика звезд" закончилась на самом деле

"Все были картинно-показательно рады друг друга видеть, все, как обычно. Обменялись поцелуями, но некоторые даже целоваться в щечку не захотели. Сказали "ой, нет-нет, я только выздоровел/-а". В общем, никакого панибратства, единения не вышло", – рассказал артист.

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