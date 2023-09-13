Куда пропало шоу «Импровизация»

В прошлом году программа «Импровизация», которая транслировалась с 2016 года, перестала выходить на канале ТНТ.

© Кадр из шоу "Импровизация"

В чем причина закрытия шоу и где его показывают сейчас?

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Почему закрылось шоу «Импровизация»

В декабре прошлого года канал ТНТ принял решение закрыть юмористическую передачу «Импровизация», которая выходила в эфир с 2016 года.

«Телеканал ТНТ в связи со своей новой стратегией принял решение закрыть шоу „Импровизация“ и „Импровизация. Команды“», — сообщил креативный продюсер шоу Стас Шеминов в видеообращении.

Такое решение было принято из-за того, что в эфире проект показывал доли гораздо ниже средних и пользовался у аудитории меньшей популярностью, чем в Сети, писал ТАСС.

При этом участники «Импровизации» Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун пообещали, что продолжат выступать с концертами и вести совместную деятельность.

«Многие из вас сейчас, возможно, просто сидят со слезами на глазах. Не надо этого делать. Просто пришло время двигаться дальше. Мы всегда придумаем что то новое, и этим мы займемся дальше. Мы переделаем старое, придумаем что то новое и будем развивать всеми любимое», — отмечал Шеминов.

По словам Сергея Матвиенко, юмористы узнали о решении ТНТ еще в сентябре, однако не могли сказать об этом раньше из за особенностей телепроизводства.

Где теперь показывают шоу «Импровизация»

В марте этого года команда «Импровизации» сообщила о переходе на телеканал СТС. Новый проект получил название «Импровизаторы».

В программе на сцене встречаются четыре комика, которые на ходу играют миниатюры на заданные темы. В каждом выпуске постоянных участников ждет новый гость, который приготовил для них задания. Герои не знают, что именно придется играть, поскольку в проекте нет сценария.

По словам Антона Шастуна и Сергея Матвиенко, новость об отказе ТНТ продлить шоу их расстроила и они собирались полностью перейти на YouTube, но с предложением вернуть их в эфир пришел канал СТС.

«Вроде ответственности больше, потому что теперь гости приходят к нам, а не к ведущему. С другой стороны, теперь это наше шоу. Что хотим, то и творим», — делился Шастун.

Единственным отличием «Импровизаторов» от «Импровизации» стало отсутствие ведущего. На ТНТ эту роль выполнял комик Павел Воля.

Какие еще шоу канала ТНТ пропали из эфира

Шоу Comedy Woman закрыли в 2020 году из-за низких рейтингов. Зрители не смогли принять перемены, произошедшие в коллективе. Программу по очереди покидали значимые для проекта артистки: первой ушла Елена Борщева, следом — Наталья Медведева, потом — Полина Сибагатуллина.

По информации СМИ, артистки уходили из шоу из-за плохих отношений внутри коллектива.

В декабре 2020 года канал ТНТ объявил о закрытии телепроекта «Дом-2». При этом генеральный директор программы Александр Расторгуев отмечал, что шоу не закрывается, а всего лишь прекращает вещание на ТНТ.

Права на программу получил канал «Ю», и уже в апреле «Дом-2» вернулся на экраны. Однако без телеведущей Ольги Бузовой.