Лео Канделаки и Дина Мар будут вести шоу «Инспектор 2x2»

«За время съёмок в проекте я понял, что энергия любого мероприятия кроется в людях, ведь именно они создают атмосферу. Вместе с Диной Мар мы впитываем эту атмосферу лучших фестивалей нашей любимой страны и дарим её зрителям. Получается такой чит-код: ты ещё даже не был на мероприятии, а уже знаешь всю его подноготную», — рассказал Канделаки.