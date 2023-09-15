Ольга Бузова села за руль трактора и отдохнула на Байкале

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова приехала в Иркутск на съемки нового реалити-шоу «Ольга Вузова», цель которого – популяризация технического образования в России. Чем артистка занимается в столице Приангарья, она показала в своих соцсетях.

© ФедералПресс

«Как круто, ребята! Погодка – сказка! Какая погода в Москве, я не знаю, там я буду нескоро. Но в Иркутске – просто пушка, бомба, петарда!» – воскликнула звезда, прибывшая в Приангарье в рамках производства нового выпуска.

Суть программы заключается в том, что знаменитость приезжает с инспекцией в разные учебные заведения страны и в режиме реального времени рассказывает о преимуществах обучения в таких организациях. В частности, в Иркутске она побывала в аграрном университете имени Ежевского, ученики и персонал которого встретили ее бурными криками и радостными возгласами.

Съемки шоу проводились не только в здании, но и на открытом воздухе: Бузова прокатилась на тракторе, которым управляла самостоятельно, прошлась по пшеничному полю. Бывшая участница «Дома-2» отметила, что столица Восточной Сибири порадовала ее хорошей погодой, что позволило не только изучить окрестности города, но и полежать на берегу Байкала: его удалось посетить впервые в жизни.