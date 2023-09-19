В эфир Первого канала вернется шоу "Эксклюзив"
С 30 сентября на телеэкраны вернется шоу "Эксклюзив". Вести его будет Дмитрий Борисов, сообщает пресс-служба Первого канала.
Отмечается, что шоу будет выходить по субботам каждую неделю. Главными героями, как и раньше, станут звезды, которые будут откровенно рассказывать о своей жизни.
"Знаю, что зрители соскучились и рад, что мы наконец увидимся вновь. Буду разговаривать с известными гостями о личном: о счастливом времени, любви, счастье и о быстротечности всего этого", - отметил сам Дмитрий Борисов.
Телеведущий подчеркнул, что съемки будут вестись в новой студии и намекнул, что иногда в эфире будут подниматься и очень горячие темы.
Программа "Эксклюзив" начала выходить на Первом канале в 2018 году, спустя пару лет ее закрыли. В эфире программы появлялись Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, Хабиб Нурмагомедов, Сергей Сенин, муж Людмилы Гурченко.
Также Борисов вел "Пусть говорят".