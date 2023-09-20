Билан раскритиковал дочь Трофима на шоу «Голос»

15-летняя дочь Сергея Трофимова, по всей видимости, решила пойти по стопам отца. Девочка приняла участие в песенном шоу «Голос. Уже не дети». Однако выступление звездной наследницы вызвало неоднозначную реакцию членов жюри. Не был впечатлен исполнением музыкальной композиции Дима Билан. Победитель Евровидения обрушился с критикой на подростка.

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По словам вокалиста, сейчас голос Елизаветы ничем не отличается от голосов других детей. Хотя раньше девочка звучала «открыто».

«Можно я возмущусь, пожалуйста?», – заявил исполнитель хита «Молния».

Другие наставники поддержали знаменитость и отметили, что сейчас молодые артисты стараются быть друг на друга похожи не только внешне. Однако большая часть судей все-таки выступила в поддержку подростка.