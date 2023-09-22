Якутянка попала на шоу «Пацанки»: что о ней известно

21-летняя Айыллаана (Оелана) Макарова из Якутска стала одной из участниц нового сезона шоу «Пацанки». Девушка хочет избавиться от вредных привычек и наладить отношения с семьей.

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На сайте проекта сказано, что девушка пережила смерть отца и дяди, после такой череды трагических событий мать Оеланы озлобилась на нее и перестала интересоваться жизнью дочери. Воспитанием участницы шоу также занимался отчим, который нередко поднимал на нее руку.

Девушка страдает алкогольной зависимостью и пропадает в плохих компаниях. Ее отец умер из-за употребления алкоголя, и Оелана боится повторить его судьбу.

О том, что решила изменить свою жизнь на известном шоу, матери девушка не сказала, соврав, что уехала в командировку по работе. Когда женщина узнала правду, то потребовала, чтобы ее дочь разорвала контракт и вернулась домой.

«Она хочет, чтобы все было по ее правилам, а я не хочу этого. Я просто хочу вылезти из кокона», – отметила Оелана.

Известно, что сложные отношения у якутянки и с младшим братом, которого ранее она избивала в отсутствие родителей. Причиной такого поведения была ревность и недостаток внимания со стороны взрослых. Девушка призналась, что сейчас за свои действия ей стыдно.