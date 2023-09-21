Русская девочка покорила жюри телешоу "Америка ищет таланты"

Есения Михеева во время конкурсного просмотра телешоу "America's Got Talent" ("Америка ищет таланты"), покорила сердца миллионов зрителей и жюри, пишет издание RMF и приводит в доказательство видеоролик с выступлением семилетней танцовщицы.

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"То, что она представила на "America's Got Talent", превзошло самые смелые ожидания жюри, - пишет издание. - Девочка буквально очаровала всех зрителей необычной индивидуальностью, уверенностью в себе и личным очарованием. Это было феноменальным шоу".

Есения Михеева, по ее собственному признанию, - танцовщица и вместе с родителями и плюшевой собакой по имени Линда приехала на всеамериканский кастинг. Выступление харизматичной девочки заставило жюри единогласно пригласить Есению на следующий этап шоу.

Она "представила потрясающую хореографию", подчеркивает RMF.

"Америка ищет таланты" ("America's Got Talent") - знаменитый телепроект, выходящий на телеканале NBC. Это шоу талантов, в котором выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов. Премьера телепроекта состоялась 21 июня 2006 года.