Телеведущая случайно выругалась в эфире и насмешила пользователей сети

Ведущая телевизионной программы The Cheap Seats, выходящей на австралийском телеканале Network 10, Мелани Брейсуэлл случайно выругалась во время интервью с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Фрагмент эфира от 19 сентября, который она опубликовала в соцсетиX (бывший Twitter), рассмешил многих пользователей сети.

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Во время эфира соведущий Брейсуэлл в качестве шутки предложил Альбанезе дать ведущей австралийское гражданство (у Брейсуэлл есть только паспорт Новой Зеландии — прим. «Ленты.ру»). Политик, поддержав его идею, поставил подпись на фиктивных документах и передал их ведущей.

Когда Брейсуэлл взяла бумаги, закрепленный на ее одежде микрофон упал с громким звуком. Она выругалась и сразу принесла извинения за произнесенное бранное слово. Тогда ее соведущий предложил отобрать у нее документы.

«Если бы мы отказывали в австралийском гражданстве всем, кто произносит это слово, нам было бы очень трудно», — пошутил в ответ политик.

В комментариях многие пользователи признались, что их рассмешило это видео.

«Это самое забавное, что я видела на ТВ в этом году»,

«Это часть церемонии получения гражданства»,

«Это чертовски смешно», — написали они.