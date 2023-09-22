Звезда "Мир! Дружба! Жвачка!" стала ведущей трэвел-шоу

На YouTube вышел второй эпизод трэвел-шоу «Доедешь — напиши» от Яндекс Путешествий с актрисой Валентиной Ляпиной и режиссером Булатом Сабитовым в качестве ведущих. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

© Газета.Ru

Они отправились в столицу республики Татарстан Казань, где Ляпина занялась приготовлением знаменитого татарского блюда — эчпочмаков — и примерила национальные наряды. Вместе с Сабитовым они также сыграли в футбол с командой «Рубин», посетили город будущего Иннополис и сходили в Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала.

«Благодаря шоу состоялось мое знакомство с татарской культурой, и я получила колоссальное удовольствие. Люди здесь очень доброжелательные и отзывчивые. <...> Обязательно вернусь и проверю, как там мой фирменный коктейль», — призналась Ляпина.

В первом сезоне зрителей ждут еще три серии с актрисой, путешествующей по локациям России и мира с приглашенными ведущими.