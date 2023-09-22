Раскрыто имя нового ведущего шоу Stand Up на ТНТ

Новым ведущим популярного юмористического шоу Stand Up стал комик Евгений Чебатков. Об этом сообщает "ФедералПресс" с ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

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По словам самого Чебаткова, предложение стало для него неожиданностью. Перед выходом на сцену в новом амплуа комика "нехило так трясло", но потом он перестал волноваться.

"Удачно или нет – могут оценить только зрители, но мне кажется, что получилось самое главное – создать совершенно другое, свое настроение шоу", – прокомментировал новость Евгений Чебатков.

Первый выпуск с новым ведущим выйдет сегодня в 23 часа по московскому времени.