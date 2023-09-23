Дегтярева поблагодарила фанатов за поддержку на "Голосе"

«Я очень счастлива и благодарна каждому человеку, которого я и мой голос не оставили равнодушным! Пойду ли я в следующий сезон? На самом деле это интрига интриг. Я читаю все комментарии и понимаю, что огромное количество людей меня очень ждали. Многие хотят видеть меня на этой сцене вновь», — подчеркнула Дегтярева.

По словам 15-летней девушки, фанаты создают петиции, которые призваны вернуть Дегтяреву в программу. Однако, отметила певица, она не расстраивается из-за неудачи, так как выступает в сборных концертах, а впереди у нее много творческих задумок, которые нужно реализовать. Дегтярева призналась, что изначально хотела выступать на слепых прослушиваниях с другой песней, но шоураннеры утвердили ей выступление с треком «Ой, то не вечер».