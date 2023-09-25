Ярослава Дегтярева объяснила неудачу на шоу «Голос. Уже не дети»

Многие поклонники шоу «Голос. Дети» ждали появления на сцене повзрослевших талантливых детей. Одной из ярчайших звезд проекта была Ярослава Дегтярёва, чье старое выступление активно крутили в рекламе нового шоу. И вот, к девушке в итоге не повернулся ни один из наставников. Почему?
Та самая девочка с грустными глазами и очаровательными хвостиками, исполнившая «Кукушку» на сцене «Голос. Дети» семь лет назад, Ярослава Дегтярёва снова появилась в шоу.
Ее старое выступление то и дело крутили в рекламе новгого сезона шоу-проекта, но попрощаться с Ясей поклонникам пришлось уже после слепых прослушиваний.
К девушке не обернулся ни один из наставников. Не узнал ее даже Дима Билан, в чьей команде она была когда-то. Ярослава признается, что неудача на проекте была не так уж и случайна. Все дело в песне, считает Дегтярёва.
«Когда выбрали «Ой, да не вечер», я плакала. Я хотела немножко другую песню, может быть, и вновь «Кукушку» спеть. Но что утвердили… Наверно, так нужно было», — цитирует слова юной певицы Mash.
Песни для участников утверждали редакторы Первого канала, признается Ярослава, и именно они выбрали для нее «Ой, да не вечер». Явно расстроенная неудачей Дегтярёва старается мыслить позитивно, повторяя — так было нужно. Но зрители проекта в негодавании, как так вышло, что девушка, привлекшая многих к экранам, даже не попала в новое шоу.
В сети жарко обсуждается формат музыкального проекта и вновь поднимается вопрос о справедливом отборе и судействе. Впрочем, сама Яся не унывает. И без шоу-проекта у нее в жизни все прекрасно — она поступила в Гнесинку, все также поёт и благодарна команде «Голоса» за очередной опыт выступления на телевидении.