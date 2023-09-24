Александрова раскрыла отношение к Хилькевич после конфликта в шоу «Выжить в Дубае»
Блогерша Дарья Александрова опровергла в беседе с ngs.ru, что ее конфликт с актрисой Анной Хилькевич в шоу "Выжить в Дубае" был постановкой.
Александрова уверила, что ссора была настоящей и "так сложились карты". По словам блогерши, она и звезда начали чувствовать друг в друге конкуренцию, вследствие чего поссорились. Однако, как отметила девушка, на данный момент они помирились.
"Сейчас все хорошо, мы общаемся", - поделилась блогерша.
Хилькевич оказалась в центре скандала на шоу "Выжить в Дубае", когда перешла из "звездной" команды в "народную". Однако там ее тоже не тепло приняли. В одном из выпусков Александрова высказалась, что ей хотелось бы, чтобы победила девочка из народа. По словам блогерши, Хилькевич так и осталась для нее участницей звездной команды, так как "бывших" не бывает.
"Выжить в Дубае" - реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей "из народа" проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.