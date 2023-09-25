Популярный комик объяснил отказ дать интервью Собчак

Популярный комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Евгений Чебатков сообщил, что получил от журналистки Ксении Собчак приглашение на интервью, но отказался от него. О том, почему он не хочет с ней беседовать, юморист рассказал в Telegram.
Чебатков опубликовал скриншот сообщения Собчак. В послании она предложила юмористу обсудить в интервью современный стендап.
«При всем моем уважении к Ксении Анатольевне, я думаю, что я даже не рассматриваю это (предложение дать интервью — прим. «Ленты.ру») всерьез», — сказал комик.
Он объяснил отказ беседовать с журналисткой словами «вообще не то, чем хочется заниматься».
«Хочется верным профессии оставаться, заниматься стендапом, делать комедию, любить Казахстан, любить Россию», — заключил Чебатков.
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