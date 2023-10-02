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Звезда шоу на ТНТ высказалась о цензуре шуток в программе

Известная российская стендап-комикесса, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Надя Джабраилова заявила, что работающие в программе юристы иногда просят комиков убирать из выступлений некоторые шутки. О цензуре юмора она высказалась в интервью журналистке Лауре Джугелии, ролик вышел на YouTube.

Звезда шоу на ТНТ высказалась о цензуре шуток в программе
© Lenta.ru

Джабраилова рассказала, что иногда шутит на неоднозначные темы, однако старается не выходить за рамки. Так, по словам юмористки, некоторые ее шутки посвящены связанным с религией темам, но при этом в них не высмеивается сама вера.

«Просто сейчас такое время, что даже шутка про пасхальный кулич может кого-то задеть. И у нас есть юристы, которые перестраховываются и убирают такие вещи», — объяснила она. Комикесса добавила, что в таких случаях юристы обосновывают свою просьбу исключить шутку тем, что из-за нее до программы «могут докопаться».

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