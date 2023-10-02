Звезда шоу на ТНТ высказалась о цензуре шуток в программе

«Просто сейчас такое время, что даже шутка про пасхальный кулич может кого-то задеть. И у нас есть юристы, которые перестраховываются и убирают такие вещи», — объяснила она. Комикесса добавила, что в таких случаях юристы обосновывают свою просьбу исключить шутку тем, что из-за нее до программы «могут докопаться».