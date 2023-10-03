Названо имя победителя шоу «Сердце Клавы»
В последнем выпуске романтического телешоу «Сердце Клавы» победителем стал блогер и модель Александр Поверин, как сообщается на канале «Пятница!».
Эта информация, однако, не была новостью для подписчиков личного блога певицы Клавы Коки, так как она уже несколько месяцев регулярно выкладывала совместные фото с молодым человеком.
Как отмечает сама певица, Поверин покорил ее своей мужественностью на проекте.
«С Сашей ощущаешь себя девочкой и женщиной, мне нравится, что я могу с ним быть такой, какая я есть. Мне очень комфортно с ним физически, и мое сердце бьется за него», — подчеркнула певица.
Известно, что Клава Кока встречается с победителем реалити-шоу уже более трех месяцев.