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Названо имя победителя шоу «Сердце Клавы»

В последнем выпуске романтического телешоу «Сердце Клавы» победителем стал блогер и модель Александр Поверин, как сообщается на канале «Пятница!».

Названо имя победителя шоу «Сердце Клавы»
© РИА Новости

Эта информация, однако, не была новостью для подписчиков личного блога певицы Клавы Коки, так как она уже несколько месяцев регулярно выкладывала совместные фото с молодым человеком.

Как отмечает сама певица, Поверин покорил ее своей мужественностью на проекте.

«С Сашей ощущаешь себя девочкой и женщиной, мне нравится, что я могу с ним быть такой, какая я есть. Мне очень комфортно с ним физически, и мое сердце бьется за него», — подчеркнула певица.

Известно, что Клава Кока встречается с победителем реалити-шоу уже более трех месяцев.