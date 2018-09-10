Как спецэффекты создают супергероев

Фильмы про супергероев, снятые по комиксам, сегодня востребованы как никогда. Исполнители главных ролей стали кумирами для миллионов зрителей и обогатились на миллионы долларов. Но стоит помнить, что в создании героических образов немалую роль играют спецэффекты, без которых даже самые сильные и бесстрашные персонажи были бы куда менее живописны.

1. «Капитан Америка: Первый мститель» (2011). Актёр Крис Эванс, сыгравший в ленте главную роль, провёл в тренажёрном зале не один месяц, чтобы показать зрителям мощный торс. На экране он удерживал руками вертолёт, прыгал из высотного здания, заскакивал на крышу машины. Правда, на съёмках эти сцены выглядели иначе.

2. «Человек из стали» (2013). Голливудский красавчик Генри Кавилл стал идеальным Суперменом. В ряде сцен его подменяли каскадёры, но изображать прыжки на с высотных зданий и полёты над городскими кварталами пришлось команде компьютерщиков.