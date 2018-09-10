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Как спецэффекты создают супергероев
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Как спецэффекты создают супергероев 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»
Фильмы про супергероев, снятые по комиксам, сегодня востребованы как никогда. Исполнители главных ролей стали кумирами для миллионов зрителей и обогатились на миллионы долларов. Но стоит помнить, что в создании героических образов немалую роль играют спецэффекты, без которых даже самые сильные и бесстрашные персонажи были бы куда менее живописны.
1. «Капитан Америка: Первый мститель» (2011). Актёр Крис Эванс, сыгравший в ленте главную роль, провёл в тренажёрном зале не один месяц, чтобы показать зрителям мощный торс. На экране он удерживал руками вертолёт, прыгал из высотного здания, заскакивал на крышу машины. Правда, на съёмках эти сцены выглядели иначе.
2. «Человек из стали» (2013). Голливудский красавчик Генри Кавилл стал идеальным Суперменом. В ряде сцен его подменяли каскадёры, но изображать прыжки на с высотных зданий и полёты над городскими кварталами пришлось команде компьютерщиков.
3. «Человек-паук: Возвращение домой» (2017). Очередной исполнитель роли Человека-паука, актёр Том Холланд сам выполнил в ленте множество трюков, для чего ему пришлось серьёзно готовиться. Но часть эффектных эпизодов снимали всё-таки на фоне зелёного экрана, на который потом накладывали изображение аниматоры, и тросов, благодаря которым Спайдермен так ловко перемещался по стенам и потолкам.
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